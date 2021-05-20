أبو الغيط: المواجهات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية كشفت وجه إسرائيل الحقيقي أمام...

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المواجهات الأخيرة، سواء في القدس أو في قطاع غزة أو غيرها من الأراضي المحتلة، قد أسهمت في كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، ووضعت القضية من جديد في سياقها الصحيح وهو استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام للفصل العُنصري يعمل وفق أجندة يمينية متطرفة تهدف إلى طرد الناس من بيوتهم وإحلال مستوطنين مهووسين محلهم.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم /الخميس/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مع عزام الأحمد القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث تناول اللقاء آخر مُستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن أبو الغيط استمع لعرضٍ مفصل قدمه عزام الأحمد حول التطورات الأخيرة على الصعيدين الميداني والسياسي، وبخاصة ما أدت إليه المواجهات، ووحشية الاحتلال الإسرائيلي في قمع الفلسطينيين واستهداف المدنيين، من توحيد الشعور الفلسطيني في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، بل ولدى الفلسطينيين في داخل إسرائيل.