جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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الخليج – واس: أعلن مجلس حقوق الإنسان ، اليوم ، في جنيف عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 مايو الجاري.
وتعقد الجلسة بناء على طلب رسمي تقدمت به كلا من باكستان بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.
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