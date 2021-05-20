وزير الثقافة يختتم زيارته لليونان بلقاء رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية

اختتم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، زيارته لجمهورية اليونان، بلقاء رئيس الوزراء ‎اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون الثقافي، متطلعين للعمل سويًا وتحقيق النجاح المشترك.

كما التقى سموه اليوم، بوزيرة الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس بمقر وزارة الخارجية في العاصمة أثينا، ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه للجمهورية اليونانية لبحث أوجه التعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية.

ونوه سموه خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة واليونان التي تمتد لأكثر من تسعين عامًا، مؤكدًا أهمية التعاون الثقافي بين البلدين وما للدبلوماسية الثقافية من أثر مهم في بناء الجسور والعلاقات الوطيدة بين الشعوب.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق.

وتضمن جدول زيارة سمو وزير الثقافة للجمهورية اليونانية عددًا من الأنشطة واللقاءات والجولات التعريفية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين يونانيين، وذلك بهدف تنسيق العمل على برنامج ثقافي مكثف بين المملكة واليونان على مدار العامين المقبلين.