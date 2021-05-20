منظمة الصحة تدعو إلى هدنة إنسانية لعلاج الجرحى في غزة

دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية في قصف قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة “إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة”.

يذكر أن التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اكتسبت قوة دافعة، اليوم الخميس، بعدما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التهدئة، لكن إسرائيل واصلت قصف غزة واستأنفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق الصواريخ بعد توقف قصير.

وتوقع مسؤول كبير في حماس التوصل لتهدئة في غضون أيام. وقال وزير إسرائيلي إن بلاده لن توقف الهجوم إلا بعد تحقيق أهدافها.

وتوقفت الهجمات الصاروخية على إسرائيل لثماني ساعات اليوم الخميس، اليوم الحادي عشر من القتال، قبل أن تُستأنف مجددا على الأحياء القريبة من حدود إسرائيل وغزة.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 230 شهيدا بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 29 شهيدا.

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في شمال وغرب قطاع غزة في اليوم الحادي عشر منذ بدء العدوان.