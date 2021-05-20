مستجدات “كورونا”.. تسجيل 13 وفاة و1330 إصابة جديدة وشفاء 1055 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 1330 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 437569 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7214 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 421726 حالة، لافتة إلى أن هناك 8629 حالة نشطة حالياً، من بينها 1365 حالة حرجة.