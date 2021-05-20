وزير الخارجية: نرفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن المملكة السعودية ترفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مؤكدا أن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني انتهاك للمواثيق الدولية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية فلسطين أساسية في سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تسببت في التصعيد، وأن العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع، وفقا لـ”العربية”.

وشدد فيصل بن فرحان على ضرورة الوصول لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام، مرحبا في السياق ذاته بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.