باكستان تطالب مجلس الأمن على محاسبة الاحتلال بشأن جرائم الحرب

الخليج – واس: حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري مجلس الأمن الدولي على اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكها لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم في إسلام آباد أن قضيتَي كشمير وفلسطين من أقدم النزاعات العالقة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وأن باكستان تطالب بحلهما لضمان حقوق الشعبين الكشميري والفلسطيني.

وجدد إدانة باكستان للعدوان الإسرائيلي الجاري ضد الفلسطينيين وانتهاك القوات الإسرائيلية لحرمة المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.

كما انتقد سياسة إسرائيل المستمرة في توسيع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين وهدم منازلهم، فضلاً عن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية.

وفيما يتعلق بسياسة باكستان تجاه فلسطين قال: إن باكستان كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، وسعت إلى إبرازها في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبيّن أن باكستان شاركت في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذي رفع مستوى فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012.