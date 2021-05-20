الجامعة العربية تطالب بوقف نزيف الدم الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

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الخليج – واس: دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال ضد الإنسانية ثابتة وواضحة وأن الاستيطان هو جريمة حرب فضلاً عن الانتهاكات اليومية والجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام الاجتماع الطارئ لاتحاد المحامين العرب من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني،التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية الوزير مفوّض حيدر الجبوري.
وشدّد الأمين العام على أن هناك ضرورة ملحة لردع الاحتلال وتحرك المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة إدارة النزاع إلى حلّه استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وطالب أبو الغيط المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها وإضافة هذه الجرائم المرتكبة في القدس وغزة إلى ملف التحقيق؛ لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية سارعت منذ بداية العدوان بالتحرك العاجل والسريع ومباشرة الاتصالات والمشاورات مع جميع الدول المعنية والفاعلة لوقف هذا العدوان.
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