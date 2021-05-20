اليمن.. مصرع 13 حوثياً في مأرب

لقي 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرون، الخميس، بنيران الجيش اليمني في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً شنته الميليشيات وأجبروها على التراجع والفرار بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات على امتداد جبهة المشجح وكبّدتها خسائر في المعدات والأرواح، وفقا لـ”العربية”.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات الميليشيات وألحق بها خسائر بشرية ومادية منها تدمير مدرعة و3 أطقم قتالية ومصرع جميع من على متنها.

إلى ذلك، كسرت قوات الجيش اليمني، الخميس، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجّة، شمال غربي البلاد.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني أجبر عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها وأسفرت الغارات أيضاً عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.