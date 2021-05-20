“مزرعة الصواري” من أبرز مزارع الأحصنة في المملكة

الخليج – فهد الهائج : مزرعة الصواري بجدة, والعضو بالاتحاد السعودي للفروسية, التي تقع في حي أم حبلين شمال شرق جدة, وتعمل في إنتاج وتربية الخيول العربية.

“الصواري”واحدة من اشهر أسطبلات الخيل المملكة العربية السعودية و دول الخليج العربي, وتعود ملكيتها للأستاذ حسين محمد باشا, والذي يقوم بإدارة المزرعة والأسطبل “راغب باشا”.

“الصواري” تملك خيول عربية أصيلة نادرة, وخيول رياضية لقفز الحواجز, ويقام بها مسابقات كبرى, وتمتاز المزرعة بوجود أسطبل على مستوى عالي جداً من التنظيم والتجهيز والعمالة المدربة, وتقوم على تربية الخيل والعناية بها والتدريب .

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