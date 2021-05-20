الاحتلال: الحكومة المصغرة وافقت على وقف للنار من جانب واحد

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ذكر الإعلام الإسرائيلي أن “الحكومة المصغرة وافقت على وقف إطلاق النار من جانب واحد يبدأ غدا”. وأضافت أن “إسرائيل سترد على أي إطلاق للصواريخ أو البالونات الحارقة من غزة، كما ستواصل ملاحقة قادة حماس”.
وأعلن مجلس الأمن الإسرائيلي أنه “تمت الموافقة على وقف النار من طرف واحد، وسيتم إبلاغ مصر بذلك”، وفقا لـ”العربية”.
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