الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخليج – واس: رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

وقال غوتيريش في تصريح صحفي اليوم “أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بعد 11 يوما من الأعمال العدائية”.

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة، بدءا من الساعة الثانية فجر الجمعة بتوقيت فلسطين. وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.