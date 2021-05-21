السعودية تجدد التزامها رمزياً بالعمل الدولي متعدد الأطراف وبميثاق الأمم المتحدة

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الخليج – واس: ضمن احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام المستمرة منذ 24 أبريل، سلطت مكتبة الأمم المتحدة بجنيف الضوء على أهمية العمل متعدد الأطراف والتحديات التي يواجهها العالم اليوم.
وبالتزامن مع هذه المناسبة، دعت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا جميع المندوبين الدائمين لتجديد الالتزام الجماعي رمزياً بتعددية الأطراف في العمل الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، من خلال التوقيع على ملصق عملاق يتم عرضه حالياً في مكتبة الأمم المتحدة بجنيف، حيث يوقع مندوبو الدول على الملصق كعلامة لدعم التعددية والدبلوماسية من أجل السلام.
وفي هذا الصدد جدد المندوب الدائم للمملكة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، التزام المملكة رمزياً بالعمل الدولي متعدد الأطراف وبميثاق الأمم المتحدة، من خلال التوقيع على الملصق الذي يعرض في مكتبة الأمم المتحدة بجنيف.
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