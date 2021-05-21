الأونروا تدعو للإسراع في مساعدة الفلسطينيين الذين خسروا منازلهم

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دعا مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ماتياس شمالي إلى إيجاد سبل سريعة لمساعدة الفلسطينيين الذين خسروا منازلهم في غزة، والبدء في التقييم الجاد للدمار الذي لحق بالبُنية التحتية المدنية وإعادة البناء .
وأكد شمالي في تصريح صحفي اليوم أن الاعتداء خلّف الكثير من الأضرار البشرية والمادية للمدنيين, مبينًا أن الأونروا تعاني من نقص في التمويل لتلبية الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
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