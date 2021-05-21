إحباط تهريب 306.5 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر في منفذ الوديعة

أحبطت “الجمارك” تهريب 306.5 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وجدت مخبأة بداخل صندوق خلفي لشاحنة وداخل أعواد من القصب في منفذ الوديعة. وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها على (تويتر)، أن كمیات الحشیش المضبوطة كانت مخبأة داخل أعواد من القصب محملة على الشاحنة بطريقة احترافية لخداع رجال الجمارك.

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