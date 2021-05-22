اليمن: تعنت مليشيا الحوثي يفشل أي مفاوضات جديدة حول «صافر»

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، أن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات حول الناقلة (صافر) محكوم عليها بالفشل بسبب تعنت ميليشيا الحوثي.

وقال الإرياني عبر حسابه على تويتر “الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط (صافر)، محكوم عليها بالفشل الذريع، وهو ما تؤكده التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت ان المليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي”.

وأضاف: فشلت كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة مليشيا الحوثي الارهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها.

وشدد وزير الإعلام اليمني على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة.