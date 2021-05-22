الكويتي “كاظم مال الله” ينسحب بسبب لاعب اسرائيلي

يعد لاعب المبارزة الدولي السابق والمدرب الحالي كاظم مال الله اول لاعب مبارزة كويتي ينسحب امام لاعب اسرائيلي في احدى البطولات الرياضية .

فقد رفض مال الله اللعب امام احد لاعبي اسرائيل في بطولة العالم للمبارزة التي جرت في العاصمة الاسبانية – مدريد – عام ١٩٧٨ م

ويأتي قرار اللاعب مال الله في ذلك الوقت تنفيذا لقرار رسمي سابق يحظر فيه مواجهة الرياضيين الكويتيين لاي لاعب اسرائيلي في مختلف البطولات .

وعبر مال الله عن فخره واعتزازه بان يسجل اسمه كاول لاعب مبارزه كويتي يعارض مواجهة لاعب اسرائيلي في بطولة رياضية كبرى مشيرا الى تضامنه ومؤازرته ومؤازرة الشعب الكويتي لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته في مواجهة الاعتداءات الاسرائيليه المتكررة.

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