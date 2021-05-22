سكان غزة يتفقدون الدمار بعد انتهاء القتال مع إسرائيل

بعد الاحتماء معا في منازل خلال القصف الإسرائيلي لغزة لمدة 11 يوما، أثّرت الصدمة من رؤية منازل ومبان مدمرة على فرحة الفلسطينيين بانتهاء جولة القتال هذه.

وعاد سكان غزة إلى منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي أو ألحق بها أضرارا، ويقول مسؤولون إن الغارات الجوية الإسرائيلية تسببت في أضرار بمجالات الصناعة والزراعة والكهرباء تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

ووصف أبو علي وهو يقف بجوار كومة من الأنقاض كانت عبارة عن برج من 14 طابقا في مدينة غزة ما حدث بأنه تسونامي.

وتعرضت مبان تجارية وأبراج سكنية ومنازل خاصة في جميع أنحاء القطاع الذي يقطنه مليونا شخص للضرر أو الدمار.

وتقول إسرائيل إن الضربات الجوية أصابت أهدافا عسكرية مشروعة وإنها بذلت كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

لكن بحسب مسعفين فلسطينيين، فإن أكثر من 240 شخصا قُتلوا في ضربات جوية شنتها إسرائيل ليلا ونهارا على قطاع غزة منذ العاشر من مايو أيار الجاري.

كما أن وزارة الإسكان في غزة قالت إن 16800 وحدة سكنية تضررت، منها 1800 وحدة باتت غير صالحة للسكن و1000 وحدة دُمرت.

ويواجه القطاع الآن مهمة إعادة الإعمار ويزيد الحصار، الذي تفرضه إسرائيل من تفاقم الوضع في غزة.

وقال مسؤولون في غزة إن هذه الحرب ألحقت أضرارا بالصناعة قيمتها 40 مليون دولار وأضرارا أخرى قيمتها 22 مليونا بقطاع الكهرباء وأضرارا قيمتها 27 مليونا دولار بالمنشآت الزراعية.

ورغم عودة السكان إلى منازلهم عبر شوارع مليئة بالحفر وركام المباني المدمرة، عبّر البعض عن ارتياحهم بأنهم نجوا من الحرب.