البرلمان اللبناني يناقش رسالة عون بشأن عجز الحريري عن تشكيل الحكومة

يناقش البرلمان اللبناني، اليوم السبت، رسالة الرئيس ميشال عون، بشأن عجز رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل حكومةٍ قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها المالية.
وطالب عون البرلمان، في الرسالة التي وجهها له، باتخاذ “قرار مناسب” بشأن تأخر سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وأضاف عون في رسالته أن تأخير تشكيل الحكومة انعكس سلباً على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام، وحال دون معالجة ملفات حساسة.
واعتبر رؤساء حكوماتٍ لبنانية سابقة، في بيان صدر عنهم، أن رسالة عون إلى البرلمان بشأن تأخر تشكيل الحكومة، بمثابة “انقلاب على الدسـتور”.
ولم تمض سوى ساعات، حتى جاء رد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على تلك الاتهامات، حيث قال في تغريدة له: إن رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام، والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية لوزير خارجيته المستقيل شربل وهبة.
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