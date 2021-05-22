الرئيس اليمني يؤكد وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف المعقدة

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الخليج – واس: أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها بلاده، وذلك خلال استقباله أمس الأول في مدينة الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل المنتهية فترة عمله.
وأشاد الرئيس هادي بالجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله لمصلحة اليمن والولايات المتحدة والسلام بصورة عامة في ظل الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها اليمن وبوادر السلام الممكنة من خلال جهود المبعوثَين الأمريكي والأممي التي يتطلع إليها الشعب اليمني، مؤكداً استحالة تقبل اليمنيين لنقل التجربة الإيرانية بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما أكد تطلع حكومته للسلام والحوار وفقاً لمرجعياته المتعارف عليها ووقف الحرب وتخفيف الأعباء عن كاهل اليمنيين.
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