وزير الاقتصاد الفلسطيني: القصف الإسرائيلي دمر 15 مصنعا والخسائر الأولية تقدر بملايين...

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي :" إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية ، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات". وأضاف العسلي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم السبت ، :" أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج" ، منوها إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت.

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