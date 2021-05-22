الحريرى: لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس ميشال عون أو أى فريق...

شن سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، هجوما لاذعا ضد الرئيس ميشال عون، متهما الأخير بامتلاك خبرة كبيرة فى تعطيل تشكيل الحكومات، مضيفا: "يريد تعديل وتغيير الدستور وتعطيل الحياة السياسية".
وشدد "الحريري" في كلمة أمام مجلس النواب اللبناني، لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي، متابعا: "لن أشكل سوى حكومة أخصائيين غير حزبيين قادرين على وقف الانهيار في لبنان".
وأضاف: "طوال 7 اشهر نضع الرئيس المكلف أمام معادلة مستحيلة، إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي منتحلا إرادة فخامته وزاعما أن لا مطلب له وإما لا حكومة.
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