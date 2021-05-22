مستجدات “كورونا”.. تسجيل 13 وفاة و1142 إصابة جديدة وشفاء 1089 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 1142 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 439847 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7237 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1089 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 423795 حالة، لافتة إلى أن هناك 8815 حالة نشطة حالياً، من بينها 1329 حالة حرجة.