الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 19 مسجداً بعد تعقيمها في 8 مناطق

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الخليج – واس: قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 19 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 8 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 105 أيام 1280 مسجداً.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ستة مساجد بمنطقة الرياض وثلاثة مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان ومسجدان في كل من منطقتي عسير والمدينة المنورة ومسجد في كل من مناطق نجران وتبوك والحدود الشمالية.
وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
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