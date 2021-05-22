استقالة عائشة موسى من عضوية مجلس السيادة السوداني

أعلنت عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عائشة موسى، اليوم السبت، استقالتها من عضوية المجلس.

وكانت عائشة قد تقدمت باستقالتها من المنصب في أواخر رمضان الماضي احتجاجاً على سقوط متظاهرين خلال احتجاجات في الخرطوم.

وكانت قوة مسلحة أقدمت على قتل متظاهرين اثنين في 11 مايو/أيار الجاري، ما أثار موجة عارمة من الغضب في الشارع السوداني.