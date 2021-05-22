البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم من أجل القضية الفلسطينية

قالت هيئة مكتب البرلمان العربي، السبت، إنها ستظل في حالة انعقاد دائم من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وأكد بيان صادر عن الهيئة، السبت،على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية حتى يتم التوصل لاتفاق يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

قال رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، إن التنسيق يتم مع كل الأطراف العربية؛ لدعم وقف النار وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مشيرًا إلى دعم كل الجهود العربية التي تحرص على إعادة إعمار غزة ومساعدة الفلسطينيين على مستوى جميع المناطق.

وأشاد العسومي بالموقف السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي في الوصول إلى اتفاقية تهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمساعدات السخية الكبيرة التي قدمتها مصر.