التعليم أسماء سميتموها

في آخر تعاميم وزارة التعليم تم تغيير مسمى قائد المدرسة إلى مسمى مدير المدرسة وهذه عودة إلى المسمى القديم بعد سنتين من مسمى قائد، ذلك التعميم ينطبق على مدارس البنات أيضاً وأؤكد على ذلك منعاً لشبهة المناداة بالمساواة وتلك عادة نسويه بإمتياز.

تغيير المسميات لا يقدم ولا يؤخر فالمخرجات التعليمية هي ذاتها والمناهج وطرق التدريس كماهي إلا من تغير طفيف، بكل أمانة وتجرد نجحت وزارة التعليم في إدارة التعليم عن بُعد وهذا النجاح يحسب للوزارة فلولا المعلمين والمعلمات لم يكن لتلك التجربة أن تنجح ولا ننسى دور الأسر في ذلك.

تقاس الأمم بمستوى تقدمها في التعليم فالتعليم هو الأساس وهو حجر الزاوية في أي عملية تنموية وحضارية، لدينا الكثير من الملفات التي تشغل المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات فلا يهم اولئك مسمى من يدير المدرسة فما يشغلهم كثير وهذا ما يجب أن تلتفت له وزارة التعليم، فهناك المقررات خصوصاً مقررات المرحلة الإبتدائية ومستويات الضعف القرائي والكتابي وهناك أعداد الطلبة والطالبات في الفصول الدراسية والمباني التي بحاجة لإعادة تأهيل وتطوير لتكون حرماً تعليمياً جاذباً ومقدساً.

أعتقد كغيري أن وزارة التعليم ليس لديها رؤية تطوير طموحة فهي ومنذ سنوات تقدم ملف وتؤخر آخر وتشتت جهودها بتعاميم وقرارات ليس لها أي اثر إيجابي بالميدان التربوي، نحنُ في عصر طموح ولدينا قيادة طموحة تعمل بشغف من أجل المستقبل، يجب أن تواكب وزارة التعليم ذلك وتبدأ فهي الركن الذي يستند عليه الوطن فالمدرسة هي من تغذي العقول وتختضن المواهب وتعزز القيم وتقوم السلوك وتفتح نوافذ المعرفة، مسمى مدير أو قائد لا يهم فهي اسماء سمتها الوزارة المهم المخرجات وما يدور بداخل المدارس وما سوى ذلك لا يهم أبداً..

كتبه:

رياض عبدالله الزهراني