بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية

الخليج – واس: أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 – 10 – 1442 هـ، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية، وذلك على الرابط .

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