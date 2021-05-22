مصرع رئيس أركان الجيش النيجيري إثر تحطم طائرته العسكرية

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الخليج – واس: لقي رئيس أركان الجيش النيجيري الجنرال إبراهيم أتاهيرو مصرعه اليوم إثر تحطم طائرته العسكرية قرب مطار “كادونا” .
وأفاد المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت في تصريح نقلته وكالة الأنباء النيجيرية أن الجنرال أتاهيرو البالغ من العمر 54 عاما، لقي مصرعه إثر تحطم طائرته العسكرية قرب مطار “كادونا” في شمال البلاد، دون ذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.
يذكر أن الرئيس النيجيري محمد بخاري قد عين أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في شهر يناير الماضي وذلك ضمن تغيير للقيادة العسكرية العليا، من أجل تعزيز مكافحة عنف وتمرد الجماعات المسلحة في البلاد.
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