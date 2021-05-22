القضية الفلسطينية العادلة،،بين مُدافعٍ عنها ومتاجرٍ بها

مرت القضية الفلسطينية بمراحل كثيرة منذ بدأت بالإنتداب البريطاني الذي أتى بإتفاق الحلفاء عام 1920 وانتهى حين تأكد وجود المحتل واستمر تهجير اليهود إلى فلسطين ورسمت حدود اسرائيل في فلسطين عام 1948 ، وما آلت وتدرجت إليه هذه القضية من أزمات وحروب وأحداث جرت في مسيرتها الحافلة بالهزيمة التي نُقشت على الجبين العربي منذ حرب عام 1967 التي كان من مكاسبها لإسرائيل قطاع غزة التي كانت تديره مصر ، والضفة الغربية تحت إدارة الأردن، وكلتا الدولتان لم تستطيعا الحفاظ عليهما حتى إنتقلت السلطة للمحتل في ذات الحرب إلى أن تم عزل الضفة والقطاع في إتفاق أوسلو وتسليمها للفلسطينيين، ومن ثم بدأت حرب 1973 التي نتج عنها إعتراف مصر بقيادة أنور السادات باسرائيل وتطبيع العلاقات معها وتلاه الملك حسين ومحاولاتهما تحقيق مكاسب للفلسطينيين عن طريق المصالحة وحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بتنازلات رمزية قدمتها اسرائيل إلا أنه قوبل بالرفض من الفصائل الفلسطينية ، كما دخل الفلسطينيون على خط الصلح مع إسرائيل مرة أخرى واعترفت بها الحكومة الفلسطينية من خلال مبادرة أوسلو التي قادها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلا أن الفصائل رفضت مرة اخرى لأنها اعتبرت الإتفاق تفريط في الحقوق المشروعة للفلسطينيين،ولم تكن تلك المعاهدات هي الوحيدة لمحاولات إنهاء الصراع فقد تبعها مبادرات كثيرة هي أقرب ما تكون إلى العقلانية في الطرح وحفظ حقوق الفلسطينيين ولم تلق آذاناً صاغية من الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية.

-المبادرات العربية الداعمة للقضية الفلسطينية

(مشروع الملك فهد للسلام)

الكثير من الدعوات والمبادرات البناءه طرحت على الطاولة لصالح الإخوة الفلسطينيين أبرزها مبادرة الملك فهد عبدالعزيز رحمه الله عام 1982 وكان آنذاك ولياً للعهد وينص المشروع على انسحاب المحتل من الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس،وإزالة المستعمرات التي أقيمت بعد الحرب،وحرية العبادة في المقدسات وعودة الفلسطينيين المهجرين وتعويض من لا يرغب العودة،وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس،وتقوم الأمم المتحدة بضمان تنفيذ هذه المبادئ،فجاءت الموافقة عليها من الرئيس ياسر عرفات وبارك المبادرة السعودية ووافقت عليها الدول الخليجية والكثير من الدول العربية إلا أن المبادرة قوبلت بالرفض من الجانب الإسرائيلي وصدر البيان الذي جاء فيه(إن إسرائيل ترى في الاقتراح السعودي خطة لتدميرها على مراحل، وبموجب هذا الاقتراح فإن الاعتراف بإسرائيل تبعاً لذلك ليس سوى وهم. وأن هذه الخطة تناقض اتفاقية كامب ديفيد) وجاء الرفض أيضاً من بعض الفصائل الفلسطينية وتلكأت عنه بعض الدول العربية،وبذلك لم يكتمل التأييد العربي للمبادرة ولم تتحول الى مبادرة سلام عربية.

(مبادرة السلام العربية)

أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود عند ولايته للعهد وبترؤسه وفد المملكة في القمة العربية في بيروت عام 2002 ووافق عليها المجلس بالإجماع والتي تنص على الإنسحاب من كافة الأراضي العربية المحتله عام 1967 ومنها الجولان وجنوب لبنان،والتوصل الى حل لمشكلة اللاجئين وفقاً للقرار 194 للأمم المتحدة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس مقابل أن تعترف الدول العربية بإسرائيل وتعمل على توقيع اتفاقيات سلام شامل يضمن الإستقرار لكافة دول وشعوب في المنطقة ، إلا أن التعنت من الجانب الإسرائيلي كان حاضراً من خلال رفض جميع المبادرات، حتى أصبحت خطة السلام العربية مرجعية عربية في المفاوضات التي تخوضها الأطراف الفلسطينية مع اسرائيل والتي لا زال السياسيون ينادون بأنها الحل الأمثل لإنهاء الصراع وإحلال السلام ولا زالت المملكة متمسكة بهذه المبادرة حيث أنها تتوافق مع الأعراف الدولية وبما تؤمن به في سياستها أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد

-وللتاريخ-فقد كانت ولازالت المملكة العربية السعودية ترمي بثقلها السياسي والإقتصادي والإستراتيجي لتحقيق موقف عربي قوي موحد من خلال المبادرات والدعم المادي والسياسي الذي لا حدود له وتتفانى في خدمة القضية بكل عقلانية وواقعية وصدق وإخلاص ولا زال ملوك الدولة يصرحون في المحافل الدولية وللقاصي والداني بأن القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى.

استغلال القضية والمتاجرة بها

على مدى 70 عاماً تعاهد المتكسبون والمتاجرون بقضية العرب الأولى على خيانتهم لها ويأتي في مقدمتهم بعض القيادات والتيارات في الداخل الفلسطيني التي تدعي تمثيل الشعب وتتذرع بالمقاومة لتحقيق مآرب تصب في مصالحهم الخاصة أو الحزبية وولاءاتهم الأيدولوجية الخارجية حتى باتوا في موقف سياسي واهن وضعيف وفقدوا ثقة الداعمين لهم من الدول العربية، كما تعد إيران من أكبر المتاجرين والمتكسبين سياسياً وأيدلوجياً من وراء القضية عن طريق الشعارات الكاذبة التي تدّعي فيها حمايتها للشعوب المضطهدة ودعمها للمقاومة ومن خلال التصريحات المؤدلجة التي تدغدغ بها مشاعر الشعوب العربية والخطابات الرنانة التي ليس لها أي أثر ملموس على واقع معاناة الشعب الفلسطيني فالإيرانيون أكثر من يتحدثون عن القدس وهم أبعد ما يكونون عنه ، ففيلق القدس حاضر في سوريا والعراق ولبنان واليمن وغائب عن القدس، فمنذ قيام الثورة الإيرانية على مدى 40 عاماً وايران ترفع الشعارات الإستعطافية والتهديدات التعبوية إلا أنها لم تطلق رصاصة واحدة أو صاروخ باليستي واحد بينما تتجه إلى السعودية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة عن طريق وكلاءها الحوثيون في اليمن،وليس حزب الله من أسياده ببعيد، فقد فشل نصر الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وغض عنه الطرف وخفتت كل تصريحاته وتهديداته، إلا أنه كشف في تصريح له عام 2016 أن الجهاد المقدس الأعظم ليس ضد اليهود بل أنه ضد السعودية في تصريح يضاف الى مكاشفاته الفاضحة عن حقيقة عقيدته الرافضية الفاسدة في جهاد أهل السنة بدلاً وحلفه الخفي مع الإسرائيليين، ويأتي هناك المستغل الأكبر للقضية لمصلحته الشخصية وهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي افتعل الأزمة الأخيرة في حي الشيخ جراح لكي يخرج من أزمته ويعود إلى كرسي الرئاسة منتصراً بدلاً من محاكمته وخسارته المتوقعه في الإنتخابات.

القضية الفلسطينية والصراع العربي والمسؤولية الدولية

لن تخرج اسرائيل عن كونها عدواً تاريخياً للعرب ومحتلاً لأراضي دولة فلسطين ومنتهكاً للأعراف والقوانين الدولية ،ولذلك لا يمكن حصر القضية بخصوصيتها للفلسطينيين فقط بل هي قضية تاريخية عربية ووجود فلسطيني وقضية حقوقية مجتمعية وسياسية دولية فالكل شريك بمسؤولياته تجاه هذه القضية،لأنها تتعلق بحقوق الدول التاريخية والسياسية وحقوق الشعوب والقانون الدولي والتوازنات الإقليمية والدولية ولذلك لا ينبغي ترك الفلسطينيين في مجابهة عدو لا يعترف بالمواثيق والمعاهدات الدولية ويستخدم القوة المفرطة ضد الشعب الأعزل والمنهوب،في حين ينبغي على أمريكا واوربا وروسيا ودول آسيا والدول العربية لضمان استمرار الطرفين بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار والشروع في مفاوضات جدية للخروج بخارطة طريق تحقق السلام حسب مرجعية مبادرة السلام العربية.

كتبه:

سعيد ابو جلوي