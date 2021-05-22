- 1/2
- 2/2
أوضح المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، أنه رصد مخالفة وجود حيوان مفترس مع طفلة.
وقال المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على بلاغ تلقاه من أحد المغردين اليوم السبت: “شكراً لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ونقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم”.
وجدد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، مشدداً على أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الحياة الفطرية»: رصدنا مخالفة وجود حيوان مفترس مع طفلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.