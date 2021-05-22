جامعة الأمير سطام : تعرف على بداية التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات

الخليج – واس: حددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك بدءًا من يوم الأحد 25-10-1442هـ ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل، أن الدراسة للفصل الصيفي تبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 3-11-1442هـ ، حيث ستكون الدراسة عن بعد للمقررات النظرية وحضورياً للمقررات العملية ، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.