جامعة الأمير سطام : تعرف على بداية التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات

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الخليج – واس: حددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك بدءًا من يوم الأحد 25-10-1442هـ ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.
وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل، أن الدراسة للفصل الصيفي تبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 3-11-1442هـ ، حيث ستكون الدراسة عن بعد للمقررات النظرية وحضورياً للمقررات العملية ، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.
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