إصابة تسعة في انفجار بإقليم أصفهان الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بإصابة تسعة أفراد على الأقل في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان بوسط البلاد صباح اليوم الأحد. ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان قوله إن “سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق. نقل تسعة مصابين إلى المستشفى”.

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