سبب خطأه في تهنئة الترجي.. الغنوشي يثير سخرية التونسيين

هنأ زعيم حركة النهضة التونسية المحسوبة على حركة الإخوان، نادي الترجي التونسي على فوزه على منافسه شباب بلوزداد الجزائري، بشكل فاتته فيه الدقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية.

كتب راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، منشورًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه:"لقب جديد ينضاف للكرة التونسية، كل التهاني لتونس وللترجي الرياضي التونسي فريقا وجمهورا واطارا فنيا بمناسبة تتويجه بلقب بطل إفريقيا للأندية".

وسرعان ما قام حساب الغنوشي بحذف منشوره، بعد أن تعرض لحملة من التندر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الكثيرون على ماكتبه الغنوشي والذي يظهره بوضوح غير متابعٍ للكرة، وإن التهنئة لم تكن نتيجة متابعة منه للمباراة، إذ خيل له لدى سماعه احتفالات الجماهير الترجية بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أن الفريق أحرز لقباً قارياً.

وأخطأ الغنوشي في منشوره حول تهنئة الترجي أكثر من مرة، ما اضطره إلى مسح المنشور وكتابته من جديد أكثر من مرة.

وعلق الإعلامي، مصطفى عطية، على منشورات راشد الغنوشي بقوله "خلط السياسة بكرة القدم وربط الدعوي بالرياضي: راشد الغنوشي يهنئ الترجي..".