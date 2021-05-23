اليوم.. مؤتمر الصحة يناقش بروتوكولات دخول المنشآت الرياضية ولائحة الحد من التجمعات

أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأوضاع العالمية، والمؤشرات الوبائية، وآخر مستجدات لقاح كورونا، في المؤتمر الصحفي غدا (الأحد)، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات.

ويتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في المؤتمر، التحديثات الأمنية وعقوبات مخالفات لائحة الحد من التجمعات، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

كما يتحدث خلال المؤتمر وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي الدكتور رجاء الله السلمي، حيث يتناول البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، والفئات المسموح لهم بدخولها، مع إحصائيات تطبيق البروتوكول فيهم.