دراسة: لقاحا “فايزر” و”أسترازينكا” فعالان ضد المتحور الهندي

أظهرت دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة في إنجلترا، أن لقاحي فايزر وأسترازينكا، فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأشارت الدراسة، إلى أن لقاح فايزر وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فاعلية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي، وبنسبة 93% ضد المتحور الإنجليزي.

فيما كانت فاعلية لقاح أسترازينكا 60% ضد المتحور الهندي و66% ضد المتحور الإنجليزي بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.

وأكدت الدراسة أن اللقاحين وفرا بعد 3 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى فاعلية بنسبة 33% ضد المتحور الهندي، وبنسبة 50% ضد المتحور الإنجليزي.

وقالت المسؤولة عن التلقيح في وكالة الصحة العامة بإنجلترا، ميري رامزاي، إن جرعتين من اللّقاحين توفّر مستويات عالية من الحماية ضدّ الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة بالمتحوّر، ومضيفة أنها تتوقّع أن تكون اللّقاحات أكثر فاعلية في الحيلولة دون حدوث الوفيات.

يذكر أن السلطات الصحية في بريطانيا، قلصت الفترة بين جرعتي لقاح أسترازينكا من 3 أشهر إلى 8 أسابيع، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وللمصنفين ضمن الفئة الأقل مناعة.