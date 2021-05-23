مستشار الأمن القومي العراقي يزور الضفة الغربية

توجَّه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إلى رام الله في زيارة رسميَّة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، أن الأعرجي توجَّه إلى رام الله في زيارة رسميَّة، مشيراً إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ومن المقرر أن يصل اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إلى العاصمة العراقية بغداد.