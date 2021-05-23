”الطيران المدني”: بوابة إلكترونية لتسجيل اللقاحات إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم...

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا من خلال الرابط الإلكتروني: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home .

وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة من غير المواطنين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمن أتم جميع الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وتأتي الخدمة بمشاركة: وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، وشركة علم.

ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من جميع المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكد التعميم على ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.