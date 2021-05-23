شاهد.. “الأمن العام” يستعرض إلقاء القبض على مُرتكبي عدة جرائم

استعرض “الأمن العام”، عدداً من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، وبينها وقائع سلب أموال.

ـ ضبط ثلاثة مُقيمين من الجنسية اليمنية في جدة ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال وسلب مبلغ 1.5 مليون ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات.

ـ القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدداً من جرائم النصب والاحتيال بالتسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية في محافظة النبهانية، والترويج لها بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعوا خلالها أكثر من 300 ألف ريال.

ـ الإطاحة بمواطن في جدة قام بسرقة محل تجاري تحت تهديد السلاح الناري كان بحوزته والاعتداء بالضـرب على عامل المحل، والهرب بواسطة مركبة مسروقة.

ـ ضبط مواطنين في محافظة رفحاء لاتهامهما بارتكاب جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد المستشفيات، مع حرق الأدوات المُستخدمة في الجريمة لتضليل الجهات المعنية.

ـ القبض على مقيم من الجنسية البلوشية في مكة المكرمة لقيامه بارتداء سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ الإطاحة بمواطن على طريق الحقو جازان لرفضه التجاوب مع رجال الأمن والتلفظ عليهم هو وزوجته أثناء استيقافه، مع توثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.