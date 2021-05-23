الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تكريس اقتحامات الأقصى والتضييق على الشيخ جراح عشية...

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها على القدس واقتحاماتها للمسجد الاقصى المبارك، وتشديد حصارها على حي الشيخ جراح عشية وصول وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى المنطقة.
واوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، أن هذا التصعيد يأتي كخطوة استباقية يهدف من خلالها الاحتلال الى محاولة فرض الاقتحامات على الاقصى وتكريسها وتعميق اجراءاته التهويدية في القدس وجعلها أمرا واقعا وقائما لا مكان لنقاشه في جدول اعمال زيارة بلينكن، بهدف تعكير أجواء المداولات التي سيجريها المسؤول الاميركي مع الاطراف في المنطقة.
واضاف ان الحكومة الاسرائيلية لا تضيع اي فرصة لتوتير الاوضاع ووضع العراقيل والعوائق امام اي جهود لتثبيت التهدئة واعادة احياء عملية السلام.
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