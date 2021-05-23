أمير قطر يلتقي هنية في الدوحة

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد في الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية برفقة وفد من قيادة الحركة، ضمن مساعي قطر لوقف إطلاق النار في غزة.
وأعرب هنية عن "شكره وامتنانه للأمير تميم وللشعب القطري على مواقف قطر الرسمية والشعبية المؤيدة والداعمة لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
وثمن "مساعي قطر وجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
واستعرض تسلسل الأحداث التي بدأت "باعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى وعلى شعبنا في القدس وحي الشيخ جراح".
من جانبه، أكد أمير قطر مواصلة دعم قطر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود الساعية لإعادة الإعمار في غزة.
وشارك في اللقاء نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وحسام بدران، وعزت الرشق.
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