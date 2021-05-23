7 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في الذي يرصد الحالة الوبائية في فلسطين، إنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية “الخليل 1، قلقيلية 1″، و5 حالات قطاع غزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “قلقيلية 7، جنين 29، نابلس 24، طولكرم 8، طوباس 4، سلفيت 2، الخليل 12، رام الله والبيرة 8، قطاع غزة 127”.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “قلقيلية 10، نابلس 48، طولكرم 26، طوباس 4، سلفيت 4، الخليل 10، ضواحي القدس 2، بيت لحم 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 532”.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 283,101 بينهم 197,327 تلقوا الجرعتين من اللقاح.