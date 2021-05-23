وزير الخارجية العراقي: من الخطر استثمار النصر لإضعاف السلطة الفلسطينية 

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن اجتماع اللجنة العراقية الفلسطينية سيكون في مدينة رام الله، فيما أشار إلى خطورة "استثمار" النصر لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في بغداد: "يوجد في العراق دعم حكومي وحزبي ومجتمعي للقضية الفلسطينية".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية أكدت على وحدة الصف الفلسطيني ونحتاج إلى حوار صريح بين الفلسطينيين أنفسهم".

وأشار حسين إلى ضرورة "توحيد الصف وتقوية السلطة الفلسطينية، ومن الخطر استثمار الانتصار لإضعافها".

وتابع وزير الخارجية العراقي: "سيكون لنا اجتماع بين اللجنة المشتركة العراقية الفلسطينية في الأشهر المقبلة في رام الله، ونحتاج إلى استثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسيا".

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "جئنا إلى بغداد لننسق المواقف المقبلة".

وأضاف، أن "المسجد الأقصى يستباح يوميا والمعركة القادمة هي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما أن فلسطين تستمد رباطة الجأش والقوة والعنفوان من الشعب العراقي".

وأشار المالكي إلى أن "العراق وفي لفلسطين وداعم لها، وفلسطين ستبقى وفية للعراق".