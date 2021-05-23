سفير روسيا في لبنان: ندعو لمفاوضات مباشرة بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف أنه من دون تحقيق تسوية نهائية وعادلة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي لن يكون هناك سلام سواء في الأراضي الفلسطينية أو اسرائيل أو الشرق الاوسط

وأشار روداكوف إلى أن روسيا تدعم بشكل أساسي المسار نحو حل سياسي ودبلوماسي لهذه المشكلة الحادة ذات التاريخ الطويل، داعيا الى بدء مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتصارعة من دون شروط مسبقة وضغوط خارجية.

وأكد السفير الروسي أن روسيا تدعم سياسيا المطالب العادلة للفلسطينيين وتقوم بدور نشط في الرباعية الدولية بشأن التسوية في الشرق الاوسط.

كلام روداكوف جاء خلال احتفال في بيروت لدعم الشعب الفلسطيني نظمته حركة الناصريين المستقلين وتحدث فيه سفراء فلسطين وفنزويلا وكوبا وأمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان.