الخارجية الأمريكية: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية من أجل رفع العقوبات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتجري محادثات غير مباشرة في فيينا، حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيجاد سبيل للمضي قدما في التعامل مع إيران يتضمن كيفية عودتها إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وقال بلينكن لقناة (إيه.بي.سي نيوز) “أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد”.

وأضاف، مع اقتراب جولة المحادثات الخامسة، إن أول شيء يتعين القيام به هو محاولة تسوية المشكلة النووية. وأشار إلى أن المحادثات ساعدت في توضيح ما يتعين على الجانبين القيام به للمضي قدما.