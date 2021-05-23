هكذا تحصل على علامة تويتر الزرقاء بسهولة!

لطالما شكّل توثيق حسابات تويتر أهمية لمعظم مستخدمي هذه المنصة التي تشكّل للعديدين مصدراً مهماً لاستقاء الأخبار والتصريحات، في ظل انتشار الكثير من الحسابات الوهمية.

وبعد توقف دام ثلاث سنوات، أعادت منصة تويتر فتح برنامج التحقق من الحسابات، أو ما يُعرف بعلامة التوثيق الزرقاء للحسابات.

ويمكن الآن للحسابات التقديم وإرسال طلباتهم بشكل فردي للحصول على علامة التحقق الزرقاء لإضفاء المزيد من الموثوقية والمصداقية لحساباتهم في المنصة.

ولكن قبل ذلك نشرت تويتر ملاحظات وقواعد يجب على كل من يريد العلامة الزرقاء الالتزام بها أو توفيرها سابقاً في حساباتهم، بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

أولاً: الحسابات المؤهلة

فللحصول على العلامة الزرقاء، يجب أن يكون حسابك في تويتر ضمن إحدى الفئات الستة وأبرزها العاملون الرسميون في الحكومة، والشركات والعلامات التجارية والمنظمات المعروفة. والمؤسسات الإخبارية والصحفيون، ويشمل ذلك الحسابات الفردية.

وبالإضافة إلى تلك الفئات، يمكن للنشطاء والأفراد المؤثرين الآخرين الحصول على العلامة، ويشمل ذلك الحسابات الفردية لـمنشئي المحتوى الرقمي الذي يستخدمون تويتر بشكل فعال لنشر الوعي ومشاركة المعلومات وتحفيز أعضاء المجتمع حول قضية ما.

ثانيا: كيفية تقديم الطلب

أما عن آلية تقديم الطلب لتويتر فيكون بشكل فردي، وسيظهر خيار طلب التقديم خلال الأسابيع القادمة للجميع ضمن علامة تبويب إعدادات الحساب في تطبيق الهاتف المحمول وفي إصدار الويب.

وبعد تقديم الطلب سترسل تويتر رداً عبر البريد الإلكتروني في غضون أيام قليلة.

ثالثاً: كيف سيتحقق تويتر

في حين سيستخدم تويتر مزيجاً من الإشارات الداخلية لتقييم مصداقية الحساب عند تقديم طلب الحصول على العلامة الزرقاء، مثل: المتابعين وعدد التفاعلات.

كذلك، سيكون لدى الشركة حق رفض طلبات الحصول على العلامة الزرقاء أو إلغائها من أي حسابات لا تفي بالمعايير المطلوبة، مثل: النشاط الآلي للتفاعل أو غير الحقيقي.

رابعاً: مؤهلات الحصول على العلامة

إلى ذلك، يجب أن يحتوي الحساب على اسم مستخدم وصورة حقيقيين، وأن يكون لدى الحساب عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف مؤكدين.

كما يجب أن يكون المستخدم قد قام بتسجيل الدخول إلى الحساب في الأشهر الستة الماضية، وألا يكون الحساب قد حُظر لمدة 12ساعة أو 7 أيام بسبب انتهاك قوانين المنصة في الأشهر الستة الماضية، مع استبعاد أي طعون تم قبولها من هذا الاعتبار.

خامساً: المستخدم العادي

أما إذا كنت مستخدماً عادياً فسيكون من الصعب تضمين العلامة الزرقاء في حسابك، إلا إذا تمكنت بطريقة ما من جمع عدد كبير من المتابعين على المنصة، أو أن تكون خبيراً معروفاً في مجالك.

سادساً: حالات إزالة العلامة الزرقاء

وتُحذر تويتر من أن الحسابات التي تقوم بانتهاك سياسات الاستخدام باستمرار ستواجه إجراءات عقابية وقد يفقدون علامة التحقق الزرقاء، لكن إزالتها بناءً على الانتهاكات المتكررة سيتم تقييمها على أساس كل حالة على حدى وليس تلقائياً، ولكنها قد تقوم بإزالة العلامة الزرقاء تلقائياً من الحسابات التي تبين أنها تنتهك بشدة أو متكررة قوانين المنصة.