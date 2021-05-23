بريطانيا.. ضبط شخص عرض قنبلة من الحرب العالمية للبيع على الانترنت

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هرعت دوريات من الشرطة ورجال الإطفاء وفرق المتفجرات لتطويق منازل في حي سوايثلنغ بمدينة ساوثهامبتون البريطانية، وطلبت من سكانها المغادرة على خلفية بلاغ عن وجود قنبلة معروضة للبيع على الإنترنت.
ويعود البلاغ لعثور مارك ويليامز (51 عاماً) وهو أحد هواة الكشف عن المعادن، على قنبلة ألمانية تعود لأيام الحرب العالمية الثانية، أثناء تنقيبه في منطقة شاطئ بالقرب من منزل شقيقه، ليأخذها إلى المنزل ويعرضها للبيع على موقع eBay.
ولحسن الحظ وقع الإعلان سريعاً على أعين الخبير الأمني، رالف شيروين الذي حاول التواصل مع وليامز لتحذيره بأن القنبلة لا تزال نشطة، لكن تجاهل رسالته دفعه للاتصال بالشرطة، وألقت الشرطة القبض على وليامز للاشتباه في حيازته مواد متفجرة، قبل الإفراج عنه لاحقاً دون توجيه تهمة.
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