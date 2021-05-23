الأمن العام: السجن والغرامة 200 ألف لمخالفة تعليمات الحجر الصحي

جدد الأمن العام التحذير من مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي. وأوضح الأمن العام من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر أن كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بغرامةتصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.

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