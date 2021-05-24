رئيس طيران الإمارات: أداء الشركة أفضل من التوقعات

قال رئيس شركة "طيران الإمارات" تيم كلارك، في مقابلة بثت اليوم الاثنين، إن أداء الشركة، التي يقع مقرها في دبي، في الوقت الراهن أفضل مما كانت تتوقع في البداية.
وقال تيم كلارك، في مقابلة مسجلة مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند: "نحن أكثر كثيرا وأفضل كثيرا مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت".
وأضاف: "لا أقول إن ذلك جيد. إنه فقط أفضل مما كنا نعتقد أننا سنكون عليه (عندما) وضعنا تصوراتنا له في ربيع العام الماضي".
وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وما رافقها من إجراءات للحد من انتشار الفيروس تعرضت شركات الطيران العالمية، بما في ذلك الإماراتية، لضربة حيث توقع الخبراء أن تصل خسائر قطاع الطيران العالمي إلى عشرات المليارات.
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