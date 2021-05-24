ظريف مخاطبا بلينكن: رفع العقوبات عن إيران ليس وسيلة تفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، في رده على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن ”رفع العقوبات عن إيران ليس وسيلة تفاوض، بل هو واجب أخلاقي وقانوني للولايات المتحدة“.

وعلق ظريف على تصريحات بلينكن في تغريدة عبر ”تويتر“ بالقول: ”رفع العقوبات عن إيران ليس وسيلة تفاوض، بل هو واجب أخلاقي وقانوني للولايات المتحدة ولا ينبغي استخدام العقوبات كأداة للتفاوض“.

من جانبه، رد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي، أيضاً على ما ذكره المسؤول الأمريكي، بالقول ”يجب على الولايات المتحدة أولاً رفع العقوبات، بصفتها الطرف الذي غادر الاتفاق النووي“.

وأضاف عباس عراقجي في تغريدة عبر ”تويتر“، أنه ”بعد التحقق (من رفع العقوبات الأمريكية)، ستستأنف إيران التنفيذ الكامل لبرنامج الاتفاق النووي“، متسائلاً ”هل أمريكا مستعدة؟“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح الأحد، بأن المفاوضات المتواصلة في فيينا بين الولايات المتحدة والأطراف الحاليين في الاتفاق النووي، دون إجراء حوار مباشر بين واشنطن وطهران، أتاحت تحديد الخطوات الواجب على كلا الطرفين اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط الصفقة.

وقال بلينكن إن واشنطن لم ترَ أي مؤشر من قبل طهران على امتثال إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015″، محملاً إيران مسؤولية زعزعة الاستقرار بالمنطقة عبر تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وتخوض إيران منذ فترة مفاوضات نووية في فيينا مع مجموعة (4+1) بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.